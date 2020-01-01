Олеся Максименко В Перми наградят людей, помогавших спасать жизни во время трагедии в ПГНИУ Об этом сообщил Дмитрий Махонин Поделиться Поделиться Твитнуть

ПГНИУ университет

Константин Долгановский

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своём Instagram сообщил, что студентов, преподавателей и медиков, оказывавших помощь во время стрельбы в ПГНИУ, наградят.

«Мы это обязательно сделаем — сразу же после того, как будут завершены все необходимые следственные действия», — написал глава региона.

Общее количество пострадавших достигло 47 человек. В федеральных медицинских центрах находятся семь жителей Прикамья, в пермских стационарах — девять.

Стрелок Тимур Бекмансуров пришёл в сознание, но говорит, что ничего не помнит и у него амнезия.

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