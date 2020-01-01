Анна Брюханова Тимур Бекмансуров пришёл в сознание Количество пострадавших во время стрельбы в ПГНИУ увеличилось до 47 человек Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За последние дни в пермские больницы обратилось ещё несколько человек, пострадавших во время стрельбы в Пермском государственном университете. Таким образом, общее количество пострадавших достигло 47. Об этом во время брифинга сообщила министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень.

По словам министра, 23 сентября один пациент был выписан, ещё 12 сейчас проходят лечение в стационаре, их состояние оценивается как «удовлетворительное».

Среди пациентов, эвакуированных в Москву, пятеро находятся в тяжёлом состоянии, двое — в состоянии средней тяжести.

«В оказании помощи пострадавшим было задействовано 28 машин скорой помощи. Первая машина «скорой» была на месте спустя 15 минут после вызова. Поэтому врачи и персонал скорой помощи сработали на «пять с плюсом». Никаких замечаний со стороны министра федерального ведомства не было», — добавляет Анастасия Крутень.

Министр также рассказала о состоянии Тимура Бекмансурова. Его общее состояние улучшилось, стрелок пришёл в сознание.

По информации telegram-канала Mash, Бекмансуров говорит, что ничего не помнит и у него амнезия.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.