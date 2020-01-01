Олеся Максименко Стрелка из ПНГИУ могут перевести в «Матросскую тишину» Эксперт ОНК также считает, что ампутация ноги не повлияет на вынесение приговора Тимуру Бекмансурову Поделиться Поделиться Твитнуть

Тимур Бекмансуров

Тимур Бекмансуров, устроивший утром 20 сентября массовый расстрел в ПГНИУ, может быть переведён в СИЗО «Матросская тишина», сообщила телеканалу «360» заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева.

Официальных подтверждений пока нет. Эксперт ОНК делает этот вывод на основе того, что дело в отношении стрелка ведёт центральный аппарат СКР, и подозреваемый должен находиться по месту пребывания следственного органа.

Кроме того, только в больнице «Матросской тишины», по словам Евы Меркачевой, есть условия для содержания людей с ампутированными конечностями. Напомним, Тимуру Бекмансурову ампутировали ногу, в настоящее время он переведён из реанимации в обычную палату.

Эксперт подчеркнула также, что инвалидность не повлияет на вынесение ему приговора.

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