Анна Брюханова «Он рассказывал мне про расстрел людей, считая, что это прикольно»: показания бывшей девушки пермского стрелка Бекмансуров присылал ей видео с кадрами стрельбы и насилия Поделиться Поделиться Твитнуть

На допросе бывшая девушка Тимура Бекмансурова заявила, что он хорошо воспитан, относился к ней всегда уважительно, никогда не повышал голос, не применял физическую силу. Материалы следственных действий публикует telegram-канал SHOT.

По словам девушки, за последний год Бекмансуров не показывал признаки девиантного поведения, но иногда у него портилось настроение:

«Самооценка у него была на низком уровне, он никогда не превозносил себя. На критику в свой адрес реагировал адекватно, не психовал. Периодами была смена настроения, он становился грустным, у него появлялась апатия».

Бывшая девушка пермского стрелка рассказала о его отношении к жестоким сценам стрельбы и насилия:

«Он рассказывал мне про расстрел людей и высказывался об этом положительно, считая, что это прикольно. Даже после событий в Казани, где бывший ученик школы вооружился и напал на детей, Тимур не осуждал его действия. А лишь высказался, что тот не ответил за свои слова в части количества людей, которых хотел убить, и не сделал этого. Для меня это был шок, но Бекмансуров постоянно отшучивался, что это прикольно».

По словам свидетеля, Бекмансуров также несколько раз присылал ей видео с кадрами стрельбы и насилия над людьми. Девушке было неприятно на это смотреть, о чём она и сообщила Бекмансурову, но тот считал, что это нормально.

«Вообще, о человечестве он отзывался отрицательно, поясняя, что люди «прогнили», осуждая однополые отношения, людей с тёмным цветом кожи — мигрантов. Высказывался, что разочаровался во всей сложившейся ситуации в мире. Бекмансуров в Бога не верил и вообще ни в кого не верил».

В последнее время Тимур жаловался на головные боли и «звон» в ушах:

«Он жаловался, что у него болит голова, особенно по утрам. Говорил, что слышит «звон». В больницу не обращался. Говорил, что употреблял вещества, содержащие никотин, которые помогают устранить боли. Употреблял снюс. Сигареты он не курил, алкоголь не употреблял».

Девушка рассказала, что Бекмансуров хотел служить в армии по контракту, но имел проблемы со здоровьем:

«Ставили диагноз: бронхиальная астма и плоскостопие. Рассказывал, что родился слабым ребёнком с патологией. На теле у него, на спине и животе, имелись шрамы, которые появились после устранения патологий. Тимур стеснялся своих шрамов».

У Тимура Бекмансурова были напряжённые отношения с матерью, он считал, что она «много от него требует». Положительно стрелок отзывался об отце и интересовался его службой в армии.

Ранее в сети появились выдержки из допросов матери и отца Тимура Бекмансурова.

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