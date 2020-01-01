Мать пермского стрелка: «Никаких отклонений в психическом состоянии у него никогда не было» В сети появились материалы допроса матери Тимура Бекмансурова Поделиться Поделиться Твитнуть

На допросе мать Тимура Бекмансурова заявила, что её сын спокойный, заботливый и очень любит животных, особенно кошек. Материалы следственных действий публикует telegram-канал SHOT.

«Я считаю, что у меня был идеальный ребёнок, он во всём мне помогал, я уверена, что он никогда не пил спиртного и не курил. Никаких отклонений в психическом состоянии, агрессии с его стороны никогда не было. Насколько я знаю, он много читал информации на военную тему, в частности про Сирию, где раньше в командировке находился его отец».

Женщина заявила, что Тимур — коммуникабельный и очень умный, знает психологию людей.

«Примерно в семь лет я его водила на тестирование к психологу перед школой. Он успешно прошёл тестирование, психолог сказала мне, что мальчик очень умный и сразу видно, что я с ним занималась дома. Когда мы с ним пришли домой, я стала его хвалить за тестирование, он мне спокойно сказал, что всё так хорошо, потому что психолог хотела это услышать».

На допросе мать также заявила, что её сын всегда не любил людей. Общался только с определённым кругом лиц, предпочитал побыть один дома.

«Спецодежды я никакой у него не видела. Знаю, что ранее, в прошлом году, в Интернете он заказал военную каску зелёного цвета. Кажется, она была времён Великой Отечественной войны. С какой целью она ему нужна, он не говорил. Говорил, что просто интересно. Летом сын покрасил эту каску в чёрный цвет».

Накануне студент первого курса юрфака ПГНИУ Тимур Бекмансуров приехал в университетский кампус с винтовкой и убил шесть человек, ещё 19 получили огнестрельные ранения.

При задержании Бекмансуров был тяжело ранен.

Сегодня в Пермском крае объявлен день траура.

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