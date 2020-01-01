Мария Сыропятова Отец Тимура Бекмансурова добавил ему денег на покупку ружья В сети появились материалы допроса отца пермского стрелка Поделиться Поделиться Твитнуть

На допросе отец Тимура Бекмансурова рассказал, что его сын не имел психических отклонений, проходил все медкомиссии, на учёте у психиатра не состоял. Материалы следственных действий публикует telegram-канал SHOT.

В детстве, по словам отца, проблем с Тимуром Бекмансуровым никогда не было.

«Спортом не занимался, занимался плаванием не профессионально, для здоровья. По характеру спокойный, неагрессивный, добрый, общительный, неконфликтный, жестокость никогда не проявлял», — отмечает отец.

Родители Тимура Бекмансурова в разводе. В 2014 году мать увезла его в Пермь, а отец уехал служить в Москву. Мать Бекмансурова также была допрошена.

«Я не видел, чтобы Тимур переживал из-за моего развода с женой. Воспринял всё спокойно. Однако, что у него творилось в душе, мне неизвестно», — рассказывает отец.

Он сообщил, что поддерживал общение с сыном по мобильному телефону и через интернет-мессенджеры. При этом, ни на какие проблемы Тимур Бекмансуров не жаловался.

«По телефону я с сыном общался очень часто, почти каждый день. Разговоры в основном на базовые темы: про его учёбу, мою работу. Виделись мы с ним после моего отпуска, который был обычно летом, то есть один раз в год в течение непродолжительного промежутка времени. У нас были близкие отношения», — отмечает отец.

При этом, он не знал в какой школе Перми учится сын и с какими оценками он закончил школу. Но говорит, что проблем или каких-либо жалоб на него не было. Также в разговорах не поднимались темы романтических отношений Тимура Бекмансурова и его общение с друзьями.

Отец отмечает, что сын интересовался оружием, службой в полиции и вооруженных силах.

«О моей службе он всегда подробно расспрашивал. Очень интересовался службой в ВС и полиции, в том числе спрашивал про военную технику и оружие. Про устройство оружия мы не говорили, просто обсуждали новые виды оружия, их названия, без каких-либо подробностей», — отмечает отец.

При этом, отцу известно, что Тимур Бекмансуров периодически ходил в тир. Но сам отец сыну оружия не давал, хотя и финансово помог ему с покупкой ружья.

«В марте 2021 года, когда ему исполнилось 18 лет, получил охотничий билет, прошёл медицинскую комиссию и получил все необходимые документы на владение гладкоствольным помповым ружьём. Он самостоятельно копил деньги на данное ружьё, также я ему добавил 30 или 35 тысяч рублей для покупки ружья», — рассказывает отец Тимура Бекмансурова.

Ружье было куплено, по словам отца, примерно в апреле или мае 2021 года, но на охоту, на которую собирался Тимур Бекмансуров, он так и не сходил.

Напомним, что студент первого курса юрфака ПГНИУ Тимур Бекмансуров приехал в университетский кампус и открыл стрельбу в университете. В результате шесть человек погибли и около двух десятков получили ранения и травмы.

При задержании Бекмансуров был тяжело ранен.

Сегодня, 21 сентября, в Пермском крае объявлен день траура.

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