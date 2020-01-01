Первые похороны жертв трагедии в Перми состоятся 22 сентября Централизованных похорон не будет Поделиться Поделиться Твитнуть

В среду, 22 сентября, состоятся первые похороны погибших во время стрельбы в Пермском государственном университете. Об этом сообщает ВЕТТА.

Тело Анны Айгельдиной увезли на родину в Удмуртию, тело еще одной погибшей студентки родственники забрали в Лысьву. Остальных похоронят в Перми 22 и 23 сентября.

«Централизованных похорон не будет, так захотели родственники погибших студентов», — рассказал информированный источник телеканала.

В Пермском крае 21 сентября было объявлено днём траура по погибшим.

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