Елена Синица В Пермском классическом университете рассказали обо всех погибших во время стрельбы Среди них были студенты географического, механико-математического, физического и химического факультетов ПГНИУ и известный пермский врач Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба Пермского классического университета опубликовала информацию о каждом из погибших во время стрельбы на территории вуза 20 сентября. В их числе были студенты географического, механико-математического, физического и химического факультетов ПГНИУ и известный пермский врач.

«Случившееся в Пермском университете затронуло каждого из нас. Это был акт чудовищной жестокости, который отзывается болью в памяти пострадавших, очевидцев и всей университетской семьи», — говорится в посте.





Екатерина Шакирова — второкурсница направления «Гидрометеорология». Как сообщают в вузе, она хотела связать свою жизнь со специальностью и увлекалась плаваньем. Кате было 19 лет. Екатерина Шакирова — второкурсница направления «Гидрометеорология». Как сообщают в вузе, она хотела связать свою жизнь со специальностью и увлекалась плаваньем. Кате было 19 лет.

















Ксения Самченко — второкурсница направления «Гидрометеорология». Они с Екатериной были подругами, познакомились на первом курсе. Ксении было 18 лет. Ксения Самченко — второкурсница направления «Гидрометеорология». Они с Екатериной были подругами, познакомились на первом курсе. Ксении было 18 лет.

















Александра Мохова — студентка четвёртого курса механико-математического университета. Она хотела стать учителем математики и увлекалась лёгкой атлетикой. Александре было 20 лет. Александра Мохова — студентка четвёртого курса механико-математического университета. Она хотела стать учителем математики и увлекалась лёгкой атлетикой. Александре было 20 лет.





«Несмотря на все проблемы, даже если случалось что-то, она всегда оставалась на позитиве, ко всем относилась по-доброму», — вспоминают друзья Александры.





Ярослав Арамелев — студент второго курса направления «Физика». Увлекался музыкой, закончил музыкальную школу по классу скрипки и занимался спортивной акробатикой, получил множество наград. Также он увлекался робототехникой, мечтал создать робота по уборке с крыш наледи и сосулек. Даже успел собрать его прототип. Ярославу было 19 лет. Ярослав Арамелев — студент второго курса направления «Физика». Увлекался музыкой, закончил музыкальную школу по классу скрипки и занимался спортивной акробатикой, получил множество наград. Также он увлекался робототехникой, мечтал создать робота по уборке с крыш наледи и сосулек. Даже успел собрать его прототип. Ярославу было 19 лет.





Анна Айгельдина — в этом году закончила магистратуру химического факультета ПГНИУ. Весной 2021 года она вместе с командой ученых опубликовала научную работу «Мониторинг содержания тяжелых металлов в снеговом покрове». Девушка устроилась работать химиком на предприятие в Камбарке. Анне было 26 лет. Анна Айгельдина — в этом году закончила магистратуру химического факультета ПГНИУ. Весной 2021 года она вместе с командой ученых опубликовала научную работу «Мониторинг содержания тяжелых металлов в снеговом покрове». Девушка устроилась работать химиком на предприятие в Камбарке. Анне было 26 лет.









Маргарита Энгаус — известный пермский медик, врач-эндоскопист с сорокалетним стажем. Женщина пришла с внуком-второклассником на школьную экскурсию. Маргарите Энгаус было 66 лет. Маргарита Энгаус — известный пермский медик, врач-эндоскопист с сорокалетним стажем. Женщина пришла с внуком-второклассником на школьную экскурсию. Маргарите Энгаус было 66 лет.

















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