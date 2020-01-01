Олеся Максименко Студент, устроивший массовый расстрел в ПГНИУ, прооперирован На этажах больницы дежурит полиция Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

18-летний Тимур Бекмансуров, открывшего стрельбу в ПГНИУ, прооперирован и находится на аппарате ИВЛ, передаёт телеграмм-канал Baza.

Его состояние оценивается как тяжелое. При задержании он получил огнестрельные ранения груди, живота и конечностей. На этажах лечебного заведения, где находится Бекмансуров, дежурят полицейские.

Напомним, 20 сентября примерно в 11 утра в на территорию ПГНИУ зашёл вооруженный студент 1 курса юридического факультета Тимур Бекмансуров и открыл стрельбу. Первыми на месте происшествия в университет прибыл экипаж полка ДПС, они обезвредили стрелка. Шесть человек погибли, 24 получили травмы различной степени тяжести.

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