Мария Сыропятова В Пермь прибыли федеральные министры и замгенпрокурора России Поделиться Поделиться Твитнуть

В Пермь приехал замгенпрокурора России Николай Шишкин. По его словам, цель визита — координация работы органов госвласти по расследованию стрельбы в пермском университете, в результате которой шесть человек погибло.

«В ходе расследования следователи решат, в отношении каких органов начинать проверку», — отметил Шишкин.

В Пермь также прибыли министр высшего образования России Валерий Фальков и министр здравоохранения Михаил Мурашко. В пермском аэропорту они провели первое совещание. В нём также принимала участие министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.