Мария Сыропятова Авиакомпании получили допуски на прямые перелёты из Перми в Китай, Иорданию и Сербию Всего разрешения выданы на семь направлений Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Росавиация выдала допуски на прямые авиаперелёты из Перми трём авиакомпаниям по семи направлениям. Приказ об этом опубликован на сайте ведомства.

Авиакомпания «Ижавиа» получила допуск на регулярные авиаперелёты из Перми в Хургаду и Шарм-эль-шейх по два раза в неделю.

Авиакомпания Royal Flight получила допуски на авиаперелёты из Перми в Эйлат (Израиль) и Акабу (Иордания) также по два раза в неделю. Авиакомпания получила одобрение на авиаперелёты в Ларнаку (Кипр) четыре раза в неделю, а также на китайский курорт Санья дважды в неделю.

Авиакомпания Nordwind получила допуск на авиаперелёты из Перми в Белград (Сербия). Рейсы планируют осуществлять семь раз в неделю.

Напомним, что кипрские города Ларнака и Пафос стали излюбленным местом отдыха пермяков весной — в начале лета 2021 года, в том числе благодаря наличию прямых авиаперелётов из пермского аэропорта. Сейчас в его расписании прямые регулярные рейсы на Кипр отсутствуют.

Китайский курорт Санья стал популярным местом зимнего отдыха пермяков зимой 2019-2020 года. Причина — в относительно низкой стоимости отдыха. В марте 2020 года из-за пандемии прямое авиасообщение между Пермью и Саньей было прекращено.

Авиасообщение с египетскими курортами возобновилось в августе, а первый авиаперелёт из Перми в Хургаду был выполнен почти со 100%-ой нагрузкой. Сегодня, 17 сентября, должен состояться второй рейс в Хургаду. Перелёты выполняет авиакомпания «Россия».

В Израиль и Иорданию прямые регулярные рейсы в расписании пермского аэропорта отсутствуют.

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