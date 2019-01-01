Самым популярным зарубежным направлением из Перми в январе стал Китай Поделиться Поделиться Твитнуть

Международный аэропорт «Пермь» в январе 2020 года обслужил 122 тыс. пассажиров, что на 13,2% превышает результат за январь 2019 года. Всего в январе 2020 года совершено 635 авиавылетов.

Объём перевозок на внутренних воздушных линиях вырос на 14,7% — до 106,3 тыс. человек. Самыми популярными направлениями стали Москва, Санкт-Петербург и Сочи.

Международными рейсами в январе воспользовались 15,6 тыс. человек, что на 4,2% больше показателя аналогичного периода 2019 года. Чаще всего из Перми летали в Санью (Китай), Гоа (Индия) и Дубай (ОАЭ).

Напомним, ранее китайское направление было закрыто Ростуризмом из-за вспышки в КНР коронавируса.