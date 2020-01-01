Елена Синица В мэрии Перми рассказали о новогоднем оформлении города В этом году планируется больше световых украшений Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В этом году световых новогодних украшений на улицах Перми будет больше, сообщает пресс-служба мэрии.

В частности, на Комсомольском проспекте появится новогодняя инсталляция «Снежная королева». У Центрального рынка разместятся пегасы. Элементы оформления будут и на ул. Революции. На пермской набережной расположатся световые ели и будет оформлена ротонда.

Ранее сообщалось, что МБУК «Пермская дирекция по организации городских культурно-массовых мероприятий» ищет подрядчика для изготовления светового купола для городской новогодней ели. Начальная (максимальная) цена контракта — 2,6 млн руб.





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