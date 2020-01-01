Елена Синица Изготовление купола для пермской новогодней ели обойдётся в 2,6 млн руб. Его должны установить до 15 ноября Поделиться Поделиться Твитнуть

Эскиз светового купола для пермской новогодней ели

МБУК «Пермская дирекция по организации городских культурно-массовых мероприятий» ищет подрядчика для изготовления светового купола для городской новогодней ели. Начальная (максимальная) цена контракта — 2,6 млн руб. Об этом сообщается на портале госзакупок.

Как говорится в техзадании, конструкция светового купола представляет собой световые материалы, равномерно установленные согласно эскизу.

«Они должны создавать силуэт шатра, где центром является городская новогодняя ель и дополнительное центральное стальное приемное кольцо — конструкция для крепления по окружности», — поясняется в техническом задании.

Диаметр купола — 48 м. Работы будут выполняться в 68-м квартале эспланады.

Установить его необходимо до 15 ноября 2021 года. Подать заявку на участие в конкурсе можно до 4 октября.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.