Елена Бардукова Ледовый городок в Перми в 2021 году будет выполнен в советской тематике А на улицах города появятся фужеры с шампанским, Снежная королева и пегасы Поделиться Поделиться Твитнуть

В этом году традиционный ледовый городок в краевой столице будет выполнен в советской тематике — с салатом оливье, курантами и другими традициями СССР. Об этом во время прямого эфира в «ВКонтакте» рассказал глава Перми Алексей Дёмкин.

Кроме того, по всему городу — и в центре, и в районах — появится больше украшений. Так, будут установлены новые световые объекты — Снежная королева на Комсомольском проспекте, фужеры с шампанским на ул. Революции, пегасы на кольце у Центрального рынка и другие. Также планируется разработка новогодних маршрутов в районах города.

«Однако всё это станет возможным, если позволит эпидемиологическая обстановка», — подчеркнул мэр.

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