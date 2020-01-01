Мария Сыропятова Следы 90-х Какие еще «халабуды» портят вид Перми Поделиться Поделиться Твитнуть

НТО на перекрёстке ул. Попова и Ленина возле ТЦ "Айсберг"

Мария Сыропятова

Губернатор Дмитрий Махонин заявил, что выступает за цивилизованную торговлю и намерен продолжить реформу НТО. В частности, он обратил внимание на павильоны у ЦУМа. По его выражению, снос «этих халабуд» улучшит внешний облик этой части города Перми. «Новый компаньон» нашёл ещё три объекта в центральной части Перми, снос которых может существенно повлиять на восприятие Перми жителями и гостями города. Однако власти пока с такими требованиями не выходили. Более того, некоторым из них дополнительно предоставили муниципальные земли.

«Палуба» (ул. шоссе Космонавтов, 4)

В месте, где ул. шоссе Космонавтов упирается в «кольцо» у Центрального рынка, расположено здание, визуально напоминающее большой павильон. Многим горожанам оно известно, как «Палуба». Сейчас здание позиционируется как административное. Его площадь — 781 кв. м. Участок в 756 кв. м, на котором он расположен, находится в частной собственности ООО «Русский дом». Рядом и под ним размещены и другие нестационарные торговые объекты.

ТЦ "Палуба"

Мария Сыропятова

Поскольку все объекты — частные, то для их сноса городской бюджет должен выкупить их у собственников. Пока с такими предложениями мэрия не выходила. Впрочем, не исключено, что снос этих объектов будет произведён в рамках комплексного развития территории Центрального рынка. Напомним, Прикамье рассчитывает получить инфраструктурный кредит на эти цели.

В 2019 году администрация Перми выступила с подобной инициативой по ряду павильонов. К настоящему моменту снесены НТО на Комсомольском проспекте, 59 и ул. Петропавловской, 77, 77а и 77б, а также одноэтажное здание на ул. Островского, 93. Причина задержек в сопротивлении собственников в судах и стремлении увеличить стоимость своего имущества.

«Шанхай» на перекрёстке улиц Пушкина и Попова

Павильоны и киоски на перекрёстке улиц Пушкина и Попова расположены на муниципальной земле по договору аренды с муниципалитетом (по 2ГИСу их адреса ул. Пушкина 87аа, 87а, 87б). По данным «Нового компаньона», договоры заключены много лет назад и действуют до 2022 года. Именно поэтому городские власти, несмотря на интенсивный демонтаж в 2018-2019 годах, эти киоски и павильоны пока не снесли. Принятые несколько лет назад правила размещения НТО начнут действовать для этих объектов только после истечения срока действия старых договоров. Возможно они будут продлены из-за ограничений во время пандемии.

НТО на перекрёстке ул. Попова и Пушикна

Мария Сыропятова

Отметим, что НТО, расположенные рядом с этими объектами, в 2019 году были переданы из собственности минобороны в муниципальную. Сразу после этого власти договоры не продлили и демонтировали НТО. На прошлой неделе был объявлен аукцион на расчистку этого участка ещё от двух зданий и нескольких сооружений.

В мэрии Перми на вопрос о будущем этих киосков ответили, что оно зависит от проекта планировки квартала, ограниченного улицами Пушкина, Попова, Борчанинова и Луначарского, который находится в разработке. Предприниматели и эксперты говорят о двух вариантах использования всего участка на перекрестке улиц Пушкина и Попова. Первый — для расширения проезжей части и тротуаров, второй — для жилой застройки.

«Тсуру» у ТЦ «Айсберг»

На перекрёстке улиц Ленина и Попова, рядом с ТЦ «Айсберг», расположено двухэтажное здание кафе (ул. Ленина, 66а). В разные годы его второй этаж занимали «Тсуру» и Бylkи. Сейчас помещения на втором этаже пустуют, а на первом находятся алкомаркет и цветочная лавка. Здание находится на земельном участке в 750 кв. м, принадлежащем частным собственникам. В 2019 году, когда в Перми было начато массовое изъятие подобных объектов в центре Перми для подготовки города к 300-летию, ни земельный участок, ни само здание в список не попали. Несмотря на то, что оно расположено между другими объектами недвижимости, которые ждёт снос (павильоны у ЦУМа и кафе «Марья» у библиотеки им. Горького).

Более того, в конце 2019 года постановлением администрации Перми площадь участка была увеличена примерно на 400 кв. м за счёт муниципальной земли. В обосновании проекта межевания говорится о кафе на 50 мест, расположенном в здании. А для этого нужна 1 тыс. кв. м. Также там говорится, что из городских земель, примыкающих к зданию, «невозможно образовать самостоятельный земельный участок для предоставления на торги ввиду изломанности границ», а «ширина перераспределяемых земель составляет 3-6 м, что недостаточно для размещения на таких землях объектов капитального строительства».

В здании кафе зарегистрировано ООО «Траст-центр», управляющее арендой коммерческой недвижимости. Его директор Сергей Турышев, а учредители — Владимир Турышев (80%) и Сергей Мазунин (20%).

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