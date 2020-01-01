Олеся Максименко Пермский край планирует получить инфраструктурный кредит на реорганизацию микрорайона ДКЖ Средства пойдут на возведение центра «Пермь-сити» и концертно-спортивного комплекса Поделиться Поделиться Твитнуть

Внешний вид проектируемого комплекса

пресс-служба правительства Пермского края

В ходе рабочей встречи с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым губернатор Пермского края Дмитрий Махонин представил инфраструктурные проекты региона.

Глава Прикамья презентовал проекты комплексного освоения территории Центрального рынка и микрорайона Камская Долина, строительство моста через Каму и транспортно-пересадочных узлов в основных центрах городской активности, создание наземного метро.

Отдельно речь шла о реновации микрорайона ДКЖ, на реализацию этого проекта Пермский край планирует получить инфраструктурный кредит — новый инструмент господдержки регионов. Его анонсировал президент РФ Владимир Путин в апреле 2021 года в ходе послания Федеральному собранию.

Дмитрий Махонин сообщил, что проект комплексного развития микрорайона находится на стадии разработки градостроительной документации и подготовки земельных участков под будущее жилищное строительство для передачи инвестору.

«Мы завершаем первый этап возведения ул. Строителей, которая обеспечит транспортную доступность территории. Кроме того, нами принято решение о размещении в микрорайоне ДКЖ Пермской краевой музыкальной школы. Сейчас на проект уже выдано положительное заключение регионального Управления государственной экспертизы», — отметил Дмитрий Махонин.

Средства инфраструктурного кредита пойдут на возведение на этой территории делового центра «Пермь-сити» и концертно-спортивного комплекса на 10,5 тыс. зрителей.

Максим Решетников, в свою очередь, отметил, что Минэкономразвития РФ окажет Пермскому краю необходимую поддержку при подготовке заявки на предоставление инфраструктурных кредитов. Он также поручил к сентябрю детализировать проекты, чтобы регион смог заявиться на конкурсный отбор и принять участие в программе.

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