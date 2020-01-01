Олеся Максименко В Дзержинском районе Перми построят краевую музыкальную школу Проект получил положительное заключение Госэкспертизы Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: институт «Гипрогорпроект»

Получено положительное заключение Управления государственной экспертизы Прикамья на проект строительства краевой музыкальной школы на 350 мест в Дзержинском районе, сообщает пресс-служба института «Гипрогорпроект».

Разработка проектно-сметной документации велась по заказу Управления капитального строительства Пермского края. В школе будут обучаться дети в возрасте от 7 до 17 лет со всего региона.

В О-образном четырёхэтажном здании на ул. Папанинцев разместятся блоки начальной, средней и старшей школы, интернат, актовый зал на 400 мест и репетиционные залы, пищеблок, технические помещения. Также планируется строительство амфитеатра на 172 места для проведения мероприятий на открытом воздухе.

В интернате для иногородних учащихся, рассчитанном на 100 мест, расположатся четырёхместные жилые модули с санузлами, душевыми, комнатой для приёма пищи, комнатой воспитателя, постирочной и комфортной зоной рекреации.

Добавим, стоимость разработки проектно-сметной документации составила 39,3 млн руб. Проект по строительству краевой музыкальной школы реализуется в рамках подготовки и проведения 300-летия Перми.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.