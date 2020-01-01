Второй этап возведения ул. Строителей в Перми планируется начать уже в этом году Первый участок между улицами Куфонина и Вишерской должен быть сдан до 30 ноября Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

16 июля в Перми с рабочим визитом находится министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин. Совместно с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным он посетил строительные площадки крупных инфраструктурных объектов Перми, которые возводятся, в том числе с помощью федеральных средств. В их числе — автомагистрали, необходимые для разгрузки существующей сети дорог и стимулирования строительства жилья в краевом центре.

Дмитрий Махонин и Ирек Файзуллин проинспектировали работы на объекте, которые ведутся в рамках первого этапа. Как обозначил губернатор, на строительство новой магистрали в 2021-2023 гг. выделено 722,6 млн руб. из федерального бюджета.

«Это средства программы «Стимул». В соответствии со своим названием она призвана стимулировать жилищное строительство через привлечение финансирования бюджета Федерации на инфраструктуру. Без этой поддержки самостоятельно реализовать проекты край и город просто не смогли бы. Мы благодарны, что получаем эту помощь. Важно, что мы не одни, что Правительство РФ и, в частности, Министерство строительства и ЖКХ РФ вместе с нами создает для жителей Прикамья комфортные и безопасные условия для жизни», — отметил глава Пермского края.

Министр транспорта региона Андрей Алякринский уточнил, что весь объём средств проекта «Стимул», выделенных на четырёхполосную дорогу по ул. Строителей, разбит по годам: 381,2 млн руб. — на 2021 год, 167,8 млн руб. — на 2022 год и 173,6 млн руб. — на 2023 год. Также 1-й этап стройки входит в перечень объектов национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Сегодня готовность первого этапа, включающего участок от ул. Куфонина до ул. Вишерской, составляет 68%. Завершить все работы ООО «АТМ», являющееся подрядчиком на объекте, должно до 30 ноября.

«На 73% заменены трамвайные пути. Ливневая канализация готова на 75%, водопровод на 90%, газопровод переустроен полностью. Сейчас ведутся работы по асфальтированию, устройству тротуаров и велодорожки, укладке бортового камня и установке освещения», — рассказал министр.

Движение на участке первого этапа от ул. Куфонина до ул. Желябова было открыто по временной схеме в конце 2020 года. Работы на оставшемся отрезке будущей дороги ведутся в графике. Надзор за соответствием проектным решениям осуществляет Управление дорожного проектирования, строительный контроль — Федеральный центр по сопровождению инвестиционных программ.

Как объяснил Андрей Алякринский, чтобы ускорить начало следующей стадии строительства дороги второй этап (участок от ул. Вишерской до ул. Папанинцев) был разделён на два подэтапа. Первый включает в себя строительство путепровода через железнодорожные пути, возведение подпорных стен, изъятие земельных участков, вынос коммуникаций. Проектная документация по этому этапу в настоящее время проходит госэкспертизу. Заключение краевой минтранс рассчитывает получить в конце июля. Затем по результатам конкурса будет заключен государственный контракт на выполнение строительно-монтажных работ. Предварительная дата их начала — октябрь текущего года.

Второй подэтап — непосредственное строительство дороги. Проектная документация по нему уже разработана, плановый срок получения положительного заключения госэкспертизы — октябрь 2021 года. Начало строительства планируется в январе следующего года.

Проектная документация последующих стадий возведения дороги на ул. Строителей также находится в работе. По 3-му этапу (участок от ул. Папанинцев до пл. Гайдара) проект должен быть готов в марте 2022 года, после чего документы будут направлены на экспертизу. Сама стройка намечена на 2023-й год.

По 4-му этапу региональный Минтранс рассчитывает получить проект в марте 2023 года. Строительство оставшегося участка магистрали рассчитано на 2023-2027 годы.

Отметим, устройство перехода ул. Строителей до пл. Гайдара позволит осуществить транспортную связь Кировского района с центром города. Общая протяжённость всего объекта составляет 7,2 км, стоимость строительства — 15,7 млрд руб. Следующим важным этапом совершенствования транспортной сети Перми станет строительство магистральной улицы непрерывного движения от пл. Гайдара до ул. Стахановской с устройством путепровода через ул. Карпинского. Данное техническое решение значительно разгрузит существующую сеть автомобильных дорог краевой столицы и Коммунальный мост.

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