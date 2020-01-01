Мария Сыропятова Мэрия Перми освобождает земельные участки у Центрального рынка Начат поиск подрядчика для сноса строений на ул. Пушкина Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Администрация Перми объявила аукцион на поиск подрядчика для сноса строений на ул. Пушкина. Все они расположены на противоположной от Центрального рынка стороне улицы в районе перекрестка с ул.Попова.

Собственник объектов — город Пермь. Общая площадь застройки — 2,3 тыс. кв.м. Дата окончания приёма заявок — 16 сентября 2021 года. Максимальная (начальная) стоимость работ — 1,9 млн руб.

Подрядчик должен снести строения, а также очистить площадку от строительного мусора с последующим выравниванием участка.

По данным «Нового компаньона», эти строения принадлежали минобороны России и были переданы в муниципальную собственность несколько лет назад.

Соседний участок также принадлежал минобороны России. После его передачи в собственность города в сентябре 2019 года он был очищен от киосков и павильонов. Эксперты тогда говорили том, что он может быть интересен для застройки жильём или коммерческой недвижимостью. В мэрии Перми в 2019 году разрабатывали проект планировки территории, который предполагал расширение улицы Попова.

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