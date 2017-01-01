Начался снос киосков и павильонов рядом с Центральным рынком Площадка на перекрёстке ул. Пушкина и Попова будет полностью зачищена от объектов нестационарной торговли

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Фото: Константин Долгановский

Стартовал демонтаж киосков и павильонов на перекрёстке ул. Пушкина и Попова. Речь идёт только о тех из них, что расположены на противоположной от Центрального рынка стороне ул. Пушкина. Территории самого рынка демонтаж не коснулся.

Все объекты нестационарной торговли на Пушкина, стоящие на муниципальной земле, демонтируются по требованию администрации Ленинского района. Первыми под снос попали киоски с общепитом и книгами.

Остальные объекты нестационарной торговли на этом месте собираются демонтировать в ближайшее время. В муниципальной схеме размещения объектов нестационарной торговли Перми здесь мест под киоски и павильоны нет.

В пресс-службе администрации Перми пояснили «Новому компаньону», что «в будущем размещать на этой территории торговые павильоны не планируется».



Там также пояснили, что земельный участок ранее принадлежал министерству обороны России и в июле текущего года был передан в муниципальную собственность. Договоры с ними повторно не заключались, поэтому они стали считаться незаконно размещенными. В администрации Перми предложили освободить земельный участок. По данным пресс-службы администрации Перми демонтаж производится предпринимателями добровольно. Уже демонтировано шесть НТО, ещё пять освобождены от торговли. Предполагается, что до 1 октября 2019 года площадка будет полностью зачищена от объектов нестационарной торговли.

НТО здесь располагались достаточно компактно, а значит, эта площадка может быть впоследствии использована под строительство торгового центра или жилья.



«Это не самая удачная площадка для торгового центра, — считает финансовый директор ГК «РИАЛ» Марина Медведева. — Здесь нет достаточного для него пешеходного трафика, а рядом, в пешеходной доступности, много конкурентов. Скорее, здесь идеальное место для строительство жилья», — считает девелопер.



Ранее в этом же квартале был сдан ЖК «Моцарт» (застройщик — ЖБК «Инвест»). Рядом возводится ещё один жилой комплекс (застройщик — «Талан»).

Снос НТО у Центрального рынка

Фото: Константин Долгановский