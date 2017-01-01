Ул. Попова рядом с Центральным рынком могут расширить

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Фото: Константин Долгановский

В администрации Перми планируют расширить ул. Попова за счёт территории, которую раньше занимали киоски и павильоны. Об этом рассказал «Новому компаньону» начальник департамента экономики и промышленной политики администрации Перми Александр Кузнецов.

Речь муниципальной земле на перекрёстке ул. Пушкина и Попова, которую занимали 18 объектов нестационарной торговли. Сейчас МКУ «Институт территориального планирования» разрабатывает проект планировки территории всего квартала.

После чего будут проведены работы по реновации территории, которую раньше занимали объекты нестационарной торговли. Для того чтобы не допустить размещения там незаконных НТО, территорию планируют огородить. Ранее в администрации Перми поясняли, что такие объекты на данной земле размещать более не планируется.

Напомним, что в конце сентября были демонтированы киоски и павильоны, расположенные возле Центрального рынка, на перекрёстке ул. Пушкина и Попова. В июле 2019 года участок земли, на котором они располагались, был передан в муниципальную собственность Минобороны России.

Поскольку муниципалитет принял решение договоры с владельцами НТО не заключать, то они стали считаться незаконно размещёнными. Впоследствии администрация Ленинского района предложила им освободить земельный участок. По данным администрации Перми, тогда было демонтировано 18 объектов нестационарной торговли.