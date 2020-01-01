Мария Сыропятова Завершена передача на краевой уровень проекта по продлению ул. Крисанова до шоссе Космонавтов Подготовительный этап реконструкции начнётся уже в этом году Поделиться Поделиться Твитнуть

Визуализация реконструированного участка ул. Крисанова и шоссе Космонавтов

Администрация Перми

Проект строительства в Перми транспортной развязки ул. Крисанова и шоссе Космонавтов полностью передан с муниципального на уровня на региональный. Об этом сообщили «Новому компаньону» в краевом минтрансе.

О начале процесса передачи документов из департамента дорог и благоустройства администрации Перми краевому управлению дорог и транспорта было объявлено 17 августа.

Строительство необходимо для разгрузки улиц Перми, где в часы пик постоянно возникают заторы. Это улицы Карпинского, Пушкина и Революции в районе Центрального рынка.

Подготовительный этап реконструкции первой очереди проекта планируют начать уже в этом году, а собственно строительные работы стартуют в 2022 году.

Строительство будет проходить исключительно за счёт краевого бюджета. Федеральных средств на его реализацию не предусмотрено.

Изъятием и выкупом объектов недвижимости будет заниматься краевое управление автомобильных дорог и транспорта. Снос объектов будет включён в строительно-монтажные работы.

Таким образом, город Пермь полностью освобождён от реализации этого проекта.

Проект прошёл госэкспертизу.

Напомним, весь проект разделён на две очереди. В первую очередь входит реконструкция перекрёстка шоссе Космонавтов с ул. Столбовой (здесь появится развязка эстакадного типа). Планируется, что первая очередь будет сдана в эксплуатацию в 2024 году.

Второй этап проекта — строительство четырёхполосной магистрали с выделенной полосой для общественного транспорта. Ожидается, что все работы завершатся к 2027 году. Общая стоимость работ — 7,9 млрд руб.

Изъятие и выкупом земельных участков под дорожное строительство было начато мэрией Перми в ноябре 2020 года.

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