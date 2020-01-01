Реконструкция ул. Крисанова в Перми передана на краевой уровень Контракт с подрядчиком на реализацию первой очереди проекта заключат до конца года Поделиться Поделиться Твитнуть

Визуализация реконструированного участка ул. Крисанова и шоссе Космонавтов

Администрация Перми

Реализацией проекта реконструкции ул. Крисанова в Перми займется краевое министерство транспорта. Как сообщили в ведомстве, сейчас идёт процесс передачи проекта из департамента дорог и благоустройства администрации Перми краевому управлению дорог и транспорта (выступит заказчиком строительства).

Процедура должна закончиться к началу сентября. В октябре будет объявлен аукцион на выбор подрядчика для проведения строительно-монтажных работ в рамках первой очереди. Подготовительный этап реконструкции планируется начать в этом году, непосредственно строительство начнётся в следующем дорожно-строительном сезоне.

Ранее предполагалось, что средства на реконструкцию ул. Крисанова будут направлены по схеме 75 на 25, где 75% составляет финансирование из бюджета края, а 25% — из бюджета Перми. После передачи проекта в минтранс строительство объекта будет полностью выполнено за счет краевой казны.

Напомним, весь проект разделен на две очереди. В первую очередь входит реконструкция перекрестка шоссе Космонавтов с ул. Столбовой (здесь появится развязка эстакадного типа).

Планируется, что первая очередь будет сдана в эксплуатацию в 2024 году.

Второй этап проекта — строительство четырехполосной магистрали с выделенной полосой для общественного транспорта. Ожидается, что все работы завершатся к 2027 году.

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