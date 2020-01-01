Елена Синица За полтора месяца вертолёт санавиации эвакуировал 36 жителей края Подрядчик осуществляет полёты с 14 июля Поделиться Поделиться Твитнуть

Вертолёт Ми-8 санавиации / фото: ok.ru

В Пермском крае вертолет санавиации за полтора месяца совершил 26 вылетов и эвакуировал 36 пациентов. Об этом сообщает ВЕТТА.

На прошлой неделе за один вылет на вертолёте эвакуировали сразу трёх пациентов с инфарктом. Первый вызов поступил из Чусового. Там в местную больницу доставили двух мужчин с инфарктами. Когда вертолёт был уже в небе, последовал вызов из Березников — тоже в связи с инфарктом.





«Мы решили сделать крюк и вывезти всех троих пациентов сразу», — говорит заведующий отделением экстренной консультативной медпомощи ПККБ Сергей Бондарь.





Больных доставили в центр сердечно-сосудистой хирургии имени Суханова и ГКБ №4.





Напомним, новый перевозчик приступил к выполнению полётов 14 июля.





В конце июня работа краевой санитарной авиации перешла в «наземный» режим — пациентов эвакуировали исключительно автотранспортом. Об этом стало известно, когда срочная транспортировка потребовалась инспектору заповедника «Вишерский». Ранее вертолёт Ми-8 для нужд санавиации, принадлежащий АО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК), был изъят из использования аэропорта «Пермь» в рамках судебного спора между АО и авиакомпанией «СКОЛ» (подрядчик ПККБ).

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.