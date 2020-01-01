Анна Брюханова Вылеты санавиации в Пермском крае возобновятся с 14 июля Краевая клиническая больница подписала договор с «Национальной службой санитарной авиации» Поделиться Поделиться Твитнуть

Вертолёт Ми-8 санавиации / фото: ok.ru

Во вторник, 13 июля, состоялось подписание договора с АО «Национальная служба санитарной авиации». Оно будет новым подрядчиком для санитарной авиации «Ордена «Знак Почёта» Пермской краевой клинической больницы. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Пермского края.

«Вылеты планируется начать с завтрашнего дня. Вертолёт для данной цели уже передислоцирован в Пермь. Пациентам, нуждающимися в данном виде экстренной транспортировки, будет оказываться своевременная медицинская помощь», — комментируют в краевом минздраве.

Напомним, что в конце июня работа краевой санитарной авиации перешла в «наземный» режим — пациентов эвакуировали исключительно автотранспортом. Об этом стало известно, когда срочная транспортировка потребовалась инспектору заповедника «Вишерский». Ранее вертолёт Ми-8 для нужд санавиации, принадлежащий АО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК), был изъят из использования аэропорта «Пермь» в рамках судебного спора между АО и авиакомпанией «СКОЛ» (подрядчик ПККБ).

Справка:

АО «Национальная служба санитарной авиации» создано 31 августа 2017 года по инициативе ГК «Ростех» в качестве «гарантирующего поставщика» единой системы санитарной авиации Российской Федерации.

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