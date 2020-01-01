Елена Синица Обретая крылья Когда санавиация Прикамья снова начнёт летать Поделиться Поделиться Твитнуть

Вертолёт Ми-8 санавиации / фото: ok.ru

На днях администрация заповедника «Вишерский» обратилась в МЧС с просьбой эвакуировать с кордона Лиственный тяжело заболевшего инспектора Алексея Бахтиярова. Вот только просьбу отклонили: оказалось, вертолёта для этого в распоряжении санавиации до сих пор нет. «Новый компаньон» узнал, как складывается ситуация сейчас и когда санитарная служба обретёт крылья.

С чего всё началось

Ещё в конце июня в рамках судебного спора конфисковали вертолёт «Ми-8», который использовался для оказания услуг санавиации на территории региона. Тогда АО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК), которому принадлежит борт, изъяло его у авиакомпании «СКОЛ» — подрядчика краевой клинической больницы (ПККБ).

Как сообщала пресс-служба ГТЛК, ещё с 2018 года авиакомпания «СКОЛ», взявшая вертолёт в лизинг, перестала надлежащим образом исполнять обязательства по договору.

В результате ГТЛК обратилась в суд с исками о взыскании задолженности, уведомила авиакомпанию об одностороннем отказе от исполнения договоров лизинга, а ПККБ — о невозможности использования данного воздушного судна.

Затем, 21 июня, краевой минздрав сообщил, что работа санавиации в крае приостановлена не будет — вместо изъятого борта привлечён резервный вертолёт.

Однако позднее в региональном минздраве «Новому компаньону» рассказали,что работа санавиации осуществляется только с помощью автомобилей. А резервного вертолёта в пользовании больше нет.

«Действительно, в настоящее время у санитарной авиации Пермского края нет вертолёта, так как ранее был разорван контракт с предыдущим подрядчиком. В настоящее время ведутся конкурсные процедуры, — сообщили в ведомстве. — Что касается резервного вертолёта, то он действительно привлекался на выполнение нескольких экстренных рейсов. Но сейчас перевозки осуществляются только автомобильным транспортом из парка санавиации.

Экстренный случай

О том, что экстренную транспортировку тяжелобольных санавиация теперь осуществляет иначе, стало известно после ситуации в заповеднике «Вишерский».

В четверг, 8 июля, администрация заповедника обратилась в МЧС с просьбой эвакуировать с кордона Лиственный тяжело заболевшего Алексея Бахтиярова. У него отнялась левая часть тела.

Однако просьба администрации эвакуировать пациента была отклонена. Выяснилось, что вертолёта в распоряжении Пермской санавиации больше нет, а автотранспортом до кордона не добраться.

«Помощь Алексею Бахтиярову будет оказана в любом случае. Заповедник «Вишерский» заказал вертолёт для эвакуации Алексея на собственные средства, зарезервированные на противопожарные облёты», — сообщили в администрации заповедника.

Как сообщили в пресс-службе краевого минздрава, 9 июля в 10:30 было получено разрешение на вылет по санзаданию вертолета «Ми-8» авиакомпании «Геликс». Однако в этот момент уже была начата эвакуация пациента вертолётом пожарной охраны «Робинсон-44», осуществлявшим патрулирование лесов заповедника.

Что сейчас

Сначала Алексея эвакуировали в больницу Красновишерска, а затем перевели в соликамскую больницу.

Как сообщалось на странице заповедника в Facebook, предположительно, у Бахтиярова инсульт.

«В соликамской больнице проведут более детальное обследование. Алексей проведёт там около месяца. Затем, как говорят врачи, около трёх месяцев потребуется на восстановление», — говорится в посте.

В минздраве «Новому компаньону» также сообщили, что Бахтиярову оказывается специализированная медицинская помощь, сейчас угрозы для его жизни нет.

Кстати

В региональном министерстве здравоохранения также сообщили, что Пермская краевая клиническая больница находится в стадии расторжения контракта с предыдущим подрядчиком по выполнению услуг санавиации.

Медучреждение провело переговоры с поставщиком АО «Национальная служба санитарной авиации». Контракт с ним планируется заключить в ближайшее время.

Сегодня же АО «Авиакомпания «Геликс» «выразило готовность предоставлять услуги санавиации Пермской краевой клинической больнице в рамках договорных отношений».

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