Елена Синица
Школа в ЖК «Арсенал» примет учеников в течение трёх месяцев
Документы для регистрации права муниципальной собственности переданы в Росреестр
В Росреестр переданы документы для регистрации права муниципальной собственности на детский сад и школу в ЖК «Арсенал». Об этом сообщает телеграм-канал горадминистрации «Пермь Первая».
Уточняется, что после завершения юридических процедур начнётся закупка необходимого оборудования.
По информации источника «Нового компаньона», дети начнут учиться в новой школе в течение трёх месяцев, максимум — в декабре.
Пока же с 1 сентября начальные классы будут посещать занятия в здании школы №134, а старшие — в школе «Точка» на бульваре Гагарина. В целом это коснётся 700 учеников.
После этого СМУ №3 «Сатурн-Р» (застройщик ЖК «Арсенал») подписало акт о передаче мэрии Перми здания школы на территории микрорайона Красные Казармы.
Напомним, в 2018 году «Сатурн-Р» подписал соглашение с пермскими властями, по которому компания-застройщик принимала на себя обязательства построить на территории микрорайона Красные Казармы в Перми и безвозмездно передать городу школу на 1225 мест и детсад. В 2020 году в результате разногласий с мэрий по поводу изменений параметров строительства четвёртой очереди ЖК «Арсенал» застройщик объявил о разрыве соглашения, предложив властям выкупить соцобъекты.
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