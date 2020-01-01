Елена Синица Школа в ЖК «Арсенал» примет учеников в течение трёх месяцев Документы для регистрации права муниципальной собственности переданы в Росреестр Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Росреестр переданы документы для регистрации права муниципальной собственности на детский сад и школу в ЖК «Арсенал». Об этом сообщает телеграм-канал горадминистрации «Пермь Первая».

Уточняется, что после завершения юридических процедур начнётся закупка необходимого оборудования.

По информации источника «Нового компаньона», дети начнут учиться в новой школе в течение трёх месяцев, максимум — в декабре.

Пока же с 1 сентября начальные классы будут посещать занятия в здании школы №134, а старшие — в школе «Точка» на бульваре Гагарина. В целом это коснётся 700 учеников.

Ранее сообщалось, что 25 августа Семнадцатый арбитражный апелляционный суд отказал владельцу «Сатурн-Р» Александру Репину в удовлетворении жалобы на решение Арбитражного суда Пермского края передать мэрии детсад и школу в ЖК «Арсенал».

После этого СМУ №3 «Сатурн-Р» (застройщик ЖК «Арсенал») подписало акт о передаче мэрии Перми здания школы на территории микрорайона Красные Казармы.

Также застройщик передал городу помещение для размещения детсада на 75 человек в доме №6 на ул. Турчевича. В обоих случаях в качестве основания для передачи указано решение суда.

Напомним, в 2018 году «Сатурн-Р» подписал соглашение с пермскими властями, по которому компания-застройщик принимала на себя обязательства построить на территории микрорайона Красные Казармы в Перми и безвозмездно передать городу школу на 1225 мест и детсад. В 2020 году в результате разногласий с мэрий по поводу изменений параметров строительства четвёртой очереди ЖК «Арсенал» застройщик объявил о разрыве соглашения, предложив властям выкупить соцобъекты.

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