Елена Синица Школу в ЖК «Арсенал» не откроют к 1 сентября Занятия могут начаться ближе к новому году Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

К 1 сентября школа в ЖК «Арсенал» не откроется. Об этом сообщил замглавы администрации Перми Анатолий Грибанов в ходе пресс-конференции 5 августа.

Как уточнил Грибанов, начальные классы будут учиться в здании школы №134, а старшие — в школе «Точка» на бульваре Гагарина. В целом, это коснётся 700 учеников.





Апелляционную жалобу владельца «Сатурн-Р» Александра Репина на решение суда о передаче в муниципальную собственность школы и детского сада на территории жилого комплекса Семнадцатый арбитражный суд рассмотрит 25 августа.





«Мы очень надеемся, что суд нас поддержит. После мы примем школу в муниципальную собственность, объявим конкурс на оборудование для неё. Дальше необходимо пройти лицензирование. Думаю, месяца два-три нужно, чтобы все формальности решить. В оптимистичном варианте, ближе к новому году мы сможем принять учащихся в школу», — пояснил Грибанов.





Напомним , согласно соглашению от 2018 года застройщик принимал на себя обязательства построить на территории микрорайона Красные Казармы в Перми и безвозмездно передать городу школу на 1225 мест и детсад. В 2020 году в результате разногласий с мэрий по поводу изменений параметров строительства четвёртой очереди ЖК «Арсенал» застройщик объявил о разрыве соглашения, предложив властям выкупить соцобъекты.

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