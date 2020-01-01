Елена Синица Возбуждено уголовное дело по факту крушения бомбардировщика Су-24 Дело завели по ст.351 УК РФ Поделиться Поделиться Твитнуть

Военно-следственное управление СКР возбудило уголовное дело по факту крушения в Пермском крае самолета Су-24. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Уточняется, что дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ст. 351 УК РФ («Нарушение правил полетов или подготовки к ним»).





Ранее сообщалось, что двух пилотов бомбардировщика Су-24, который потерпел крушение в Пермском крае, госпитализировали в медучреждение.





О крушении бомбардировщика Су-24 стало известно вечером 27 августа. Причиной крушения бомбардировщика мог стать отказ техники.

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