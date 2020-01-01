Елена Синица Пилоты СУ-24 госпитализированы в медучреждение Их жизни ничего не угрожает Поделиться Поделиться Твитнуть

Спасатели нашли двух пилотов бомбардировщика Су-24, который потерпел крушение в Пермском крае. Их госпитализировали в медучреждение. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа (ЦВО).

Как сообщили в пресс-службе ЦВО, летчики катапультировались с потерпевшего аварию самолёта в 95 км к западу от Перми.





«В настоящее время они находятся в ближайшем лечебном учреждении. Жизни пилотов ничего не угрожает», — сказали в пресс-службе.





Напомним , о крушении бомбардировщика Су-24 стало известно вечером 27 августа. Причиной крушения бомбардировщика мог стать отказ техники.

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