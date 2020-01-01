Елена Синица
Пилоты СУ-24 госпитализированы в медучреждение
Их жизни ничего не угрожает
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Спасатели нашли двух пилотов бомбардировщика Су-24, который потерпел крушение в Пермском крае. Их госпитализировали в медучреждение. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа (ЦВО).
Как сообщили в пресс-службе ЦВО, летчики катапультировались с потерпевшего аварию самолёта в 95 км к западу от Перми.
«В настоящее время они находятся в ближайшем лечебном учреждении. Жизни пилотов ничего не угрожает», — сказали в пресс-службе.
Напомним, о крушении бомбардировщика Су-24 стало известно вечером 27 августа. Причиной крушения бомбардировщика мог стать отказ техники.
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