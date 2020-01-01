В Пермском крае упал бомбардировщик Су-24 Пилоты смогли катапультироваться Поделиться Поделиться Твитнуть

В Пермском крае потерпел крушение бомбардировщик Су-24. Как сообщает Пятый канал, ЧП произошло вечером в пятницу, 27 августа.

По предварительным данным, пилоты успели катапультироваться, они живы, но об их состоянии ничего не сообщается.

Как сообщает «Интерфакс», причиной крушения бомбардировщика мог стать отказ техники.

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