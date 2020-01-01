Елена Синица Краевой парламент одобрил поправки в бюджет на 2021–2023 годы Доходы края в 2021 году составят 155,8 млрд руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Депутаты Законодательного собрания в двух чтениях поддержали поправки в краевой бюджет на 2021 год и плановый период 2022–2023 годов.

Согласно поправкам,доходы и расходы в 2021 году предлагается увеличить на 3,3 млрд руб. и 2 млрд руб. соответственно. Дефицит краевого бюджета сократится на 1,3 млрд руб.





В 2022 году предлагается сократить финансирование госпрограмм и непрограммных мероприятий на 659,8 млн руб., а в 2023-м — увеличить на 206,3 млн руб.

Таким образом, доходы края на этот год составят 155,8 млрд руб., расходы — 178,7 млрд руб., а дефицит сократился до 22,9 млрд руб.





Поправки предполагают увеличение расходов на строительство краевой музыкальной школы и их уменьшение на приспособление корпуса производственных железнодорожных мастерских под музейно-культурный комплекс. Расходы на пермский зоопарк в сумме 176,3 млн руб. предложено перенести с 2021 года на 2023-й.





Кроме этого, в крае появится АО «Фонд развития Пермского края». Уставный капитал общества составит 465,7 млн руб. Эти средства предлагается выделить из краевого бюджета.





Помимо этого, поправки предполагают увеличение окладов работников государственных и муниципальных учреждений, финансируемых за счёт субвенций краевого бюджета, на 4,2%.





«Планируется увеличение тарифных ставок окладов педагогам, работникам учреждений культуры, социального обслуживания. Под эти цели на реализацию «майских» указов президента РФ дополнительно будет выделено около 120 млн руб. Правительство обратилось к депутатам с просьбой принять поправки в двух чтениях, поэтому увеличение трудовых окладов произойдёт уже с 1 октября этого года», — отметил председатель краевого парламента Валерий Сухих.

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