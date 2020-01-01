Елена Синица «Инвестиционному фонду развития Пермского края» подыскали другое название Изменится и учредитель фонда Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Во вторник, 24 августа, на заседании инфраструктурного комитета Заксобрания депутаты обсудили поправки в региональный бюджет 2021–2023 годов. Контрольно-счётная палата (КСП) выявила ряд недочётов. Часть из них коснулась создания единого инвестиционного фонда Пермского края.

Напомним, ранее сообщалось, что в регионе появится АО «Инвестиционный фонд Пермского края». Уставный капитал общества составит 465,7 млн руб. Эти средства предлагается выделить из краевого бюджета.

Как сообщил на заседании председатель КСП Геннадий Тушнолобов, применять формулировку «инвестиционный фонд» в данном случае нельзя.

«Акционерный инвестиционный фонд — это акционерное общество, исключительным предметом деятельности является инвестирование имущества в ценные бумаги. Иные юрлица не вправе использовать в своих наименованиях слова «инвестиционный фонд», — говорится в заключении КСП к законопроекту.

Отмечается, что незаконное использование является нарушением ст. 15.31 КоАП РФ.

Кроме этого, КСП обратила внимание, что права акционера хозобществ от имени Пермского края могут осуществлять только исполнительные органы власти. Соответственно, администрация губернатора не может быть учредителем данного фонда.

Помимо этого, Тушнолобов подчеркнул, что бюджетные инвестиции в виде взносов в уставные капиталы предоставляются только зарегистрированным в ЕГРЮЛ юрлицам. А, по данным на 15 августа, АО «Инвестиционный фонд развития» не было зарегистрировано.

У государственно-правового управления (ГУП) замечаний к законопроекту нет.

«Удивлён заключению правового управления. Всё то, что я зачитал, это правовые поправки, а не финансовые», — заключил Геннадий Тушнолобов.

По окончании доклада глава регионального минфина Екатерина Тхор пояснила, что между первым и вторым чтением будут внесены поправки. В частности, будет новое название — «Фонд развития Пермского края», а учредителем станет министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности.

Более того, проект постановления о создании акционерного общества находится на согласовании.

Геннадий Тушнолобов также добавил, что необходимо прописать конкретные цели и задачи фонда, чтобы не было «перекрёста» с другими программами и организациями, потому что «и там деньги на эти слова выделяют, и тут деньги на эти же слова».

В результате инфраструктурный комитет поддержал законопроект в первом чтении.

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