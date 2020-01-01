Андрей Стрельцов В «Молот» прибыли сразу пять новых игроков Все они входят в систему ярославского «Локомотива» Поделиться Поделиться Твитнуть

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«Молот» получил подкрепление из Ярославля. Защитники Антон Лукичев, Дмитрий Тювилин, Илья Миронов, а также нападающий Александр Дарьин и вратарь Владислав Окоряк командированы в пермскую хоккейную команду, сообщает пресс-служба «Молота».

Почти все вновь прибывшие хоккеисты прошлый сезон провели в молодёжном составе «Локо» или воронежском «Буране». В Пермь они прибыли согласно договору о сотрудничестве между клубом КХЛ и ВХЛ.

Напомним, ранее пермский клуб пополнили нападающие Илья Чефанов, Матвей Банников и Егор Манин, также командированные в «Молот» из Ярославля.

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