Андрей Стрельцов ХК «Молот» подписал договор о сотрудничестве с клубом из КХЛ Партнёром пермского клуба станет ярославский «Локомотив» Поделиться Поделиться Твитнуть

24 июня в Ярославле состоялась встреча генерального директора ХК «Молот» Александра Гулявцева с президентом ХК «Локомотив» Юрием Яковлевым. По итогам встречи было подписано соглашение о спортивном сотрудничестве между клубами, сообщила пресс-служба «Молота».

Ранее «Локомотив» сотрудничал с воронежским «Бураном», пензенским «Дизелем», ХК «Рязань» и тольяттинской «Ладой», а «Молот» с хабаровским «Амуром» и череповецкой «Северсталью».

Стоит отметить, что «Локомотив» имеет одну из сильнейших систем подготовки молодых хоккеистов, которые могут проходить обкатку в составе пермской команды. В частности, за ярославский клуб выступает Матвей Мичков — самый талантливый, по мнению специалистов, русский юниор, открытие последнего юниорского чемпионата мира.

Он, кстати, родился в Перми и здесь начал своё хоккейное образование.

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