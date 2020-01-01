Андрей Стрельцов
ХК «Молот» подписал договор о сотрудничестве с клубом из КХЛ
Партнёром пермского клуба станет ярославский «Локомотив»
24 июня в Ярославле состоялась встреча генерального директора ХК «Молот» Александра Гулявцева с президентом ХК «Локомотив» Юрием Яковлевым. По итогам встречи было подписано соглашение о спортивном сотрудничестве между клубами, сообщила пресс-служба «Молота».
Ранее «Локомотив» сотрудничал с воронежским «Бураном», пензенским «Дизелем», ХК «Рязань» и тольяттинской «Ладой», а «Молот» с хабаровским «Амуром» и череповецкой «Северсталью».
Стоит отметить, что «Локомотив» имеет одну из сильнейших систем подготовки молодых хоккеистов, которые могут проходить обкатку в составе пермской команды. В частности, за ярославский клуб выступает Матвей Мичков — самый талантливый, по мнению специалистов, русский юниор, открытие последнего юниорского чемпионата мира.
Он, кстати, родился в Перми и здесь начал своё хоккейное образование.
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