Андрей Стрельцов В «Молоте» — пополнение из клуба КХЛ Трое игроков из ярославского «Локомотива» перешли в пермскую команду Поделиться Поделиться Твитнуть

УДС «Молот»

Константин Долгановский

В расположение хоккейного клуба «Молот» прибыло трио форвардов из системы ярославского «Локомотива». Это молодые игроки, пока не пробившиеся в основной состав именитой команды.

Они будут выступать за «Молот» в рамках договора о сотрудничестве между клубами.

Пермский клуб пополнили нападающие Илья Чефанов, Матвей Банников и Егор Манин, сообщает пресс-служба «Молота». На более раннем этапе подготовки к сезону с «Молотом» тренировались ещё двое нападающих «железнодорожников» — Степан Никулин и Павел Абросимов, и три защитника — Руаль Акмальдинов, Илья Миронов и Дмитрий Тювилин.

Отметим, что в любой момент хоккеисты могут быть вызваны обратно в базовую команду.

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