Елена Синица
Горадминистрация ведёт проверку законности строительства дома на ул. Горького, 86
Застройщик возводит дом большей этажности, чем предполагалось проектом
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Мэрия Перми ведёт проверку законности строительства жилого дома на ул. Максима Горького, 86. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на пресс-службу администрации.
В компании-застройщике ситуацию пока не комментируют. По сведениям Kartoteka.ru, гендиректором и единственным участником ООО «Специализированный застройщик «М. Горького, 86» является Елена Никишина.
Ранее губернатор Прикамья Дмитрий Махонин прокомментировал ситуацию со строительством дома.
По словам губернатора, в ходе кадровых перестановок в администрации Перми застройщик получил разрешение на увеличение этажности объекта. Вместе с тем региональное министерство выдало предписание, запрещающее строительство.
Напомним, ранее сообщалось, что застройщик возводит жилой дом большей этажности, чем предполагалось проектом, а стройплощадка захватила тротуар и парковочные места.
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