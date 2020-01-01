Андрей Стрельцов «Молот» обыграл «Ижсталь» в повторном матче Пермская хоккейная команда взяла реванш за поражение днём ранее Поделиться Поделиться Твитнуть

Повторная контрольная игра в столице Удмуртии между «Молотом» и «Ижсталью» завершилась победой гостей со счётом 3:2.

В составе «Молота» отличились Матвей Банников, Игорь Зенчиков и Дмитрий Воробьёв.

Накануне пермяки потерпели поражение в Ижевске.

Теперь «Молот» примет участие в традиционном хоккейном турнире «Кубок Прикамья». Он стартует 17 октября. Кроме хозяев, на лёд УДС «Молот» выйдут команды «Зауралье» (Курган), «Горняк-УГМК» (Верхняя Пышма) и ХК «Омские крылья» (Омск).





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.