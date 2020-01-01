Матчи на Кубок Прикамья по хоккею покажут по местному ТВ Турнир стартует 17 августа Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: ХК "Молот"

В Перми с 17 по 19 августа пройдут матчи Кубка Прикамья по хоккею. В главном предсезонном турнире соперниками пермского «Молота» станут хоккеисты их Кургана («Зауралье»), Омска («Ястребы») и Учалов («Горняк»). Все они представляют Высшую хоккейную лигу.

В этом году перед стартом сезона в пермском ХК «Молот» произошли существенные кадровые изменения, ротация состава и ребрендинг клуба. Конкретную задачу на сезон обещают озвучить позже, но ранее директор клуба Александр Гулявцев говорил о желании «видеть команду в лидерах ВХЛ».

Первую игру «Молот» проведёт 17 августа с омскими «Ястребами». Начало матча — в 19:00.

Все игры турнира в прямом эфире и на своих страницах в интернете покажет ТК ВЕТТА.

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