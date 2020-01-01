Андрей Стрельцов Хоккеисты пермского «Молота» начали подготовку к новому сезону Первые тренировки пройдут в Перми Поделиться Поделиться Твитнуть

Александр Гулявцев

Архив ИД «Компаньон»

Во вторник, 13 июля, в «Молоте» состоялось общекомандное собрание, на которое прибыли все подписавшие контракты с клубом игроки. Генеральный директор ХК «Молот» Александр Гулявцев представил тренерский и административный штаб команды.

Напомним, что главным тренером команды в новом сезоне будет Альберт Логинов, тренировавший ижевскую «Ижсталь».

Конкретная задача на сезон перед «Молотом» будет озвучена позже, но ранее Александр Гулявцев заявлял о желании видеть клуб в лидерах ВХЛ.

Первоначально планируется провести тренировки в Перми. После втягивающего цикла на «земле» состоится переход на лёд. Скорее всего, это будет УДС «Молот», но, может, как в прошлом году, СК им. Сухарева.

Далее «Молот» сыграет четыре товарищеские встречи, первые две из них — с ижевской «Ижсталью», а также примет участие в двух предсезонных турнирах: традиционно 17–19 августа в Перми пройдёт «Кубок Прикамья», а 27–29 августа состоится хоккейный турнир в Тюмени.

Отметим, что игрокам было дано задание на межсезонье вакцинироваться от COVID-19. В прошлом сезоне из-за заболеваний в команде пришлось пропустить и перенести несколько игр сезона, что негативно сказалось на итоговом месте в турнирной таблице.

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