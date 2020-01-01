«Нужно немного, но стабильно» Клуб «Молот-Прикамье» объявляет о полной перезагрузке Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба ХК «Молот-Прикамье»

Май в этом году смело можно назвать жарким не только из-за погоды, но и количества проходящих в краевой столице хоккейных матчей.

Так, в начале мая в УДС «Молот» в течение недели проходили соревнования по хоккею на кубок Владислава Третьяка. 29 мая стартует Суперфинал Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» памяти А.А. Тарасова.

Пресс-служба ХК «Молот-Прикамье»

А в среду, 19 мая, здесь завершилось первенство Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов по хоккею среди детей до 12 лет, участие в котором приняли шесть команд из Екатеринбурга, Тюмени, Челябинска и Перми.

В накалённой борьбе третье место первенства завоевала команда «Авто-спартаковец» из Екатеринбурга, «серебро» — сборная Пермского края, а победителем стала команда «Трактор» из Челябинска.

Пресс-служба ХК «Молот-Прикамье»

В торжественной церемонии награждения победителей приняли участие министр физической культуры и спорта Прикамья Татьяна Чеснокова, руководитель администрации губернатора Пермского края Александр Смертин, депутат Законодательного собрания региона Александр Бойченко и генеральный директор хоккейного клуба «Молот» Александр Гулявцев. Все они отметили высокий уровень подготовки ребят и пожелали им дальнейших успехов на хоккейном поприще.

Стоит отметить, что в этом году наш регион впервые представила не команда школы, а сборная, составленная из воспитанников двух хоккейных школ — «Молот» и Академии игровых видов спорта Пермского края. Решение о создании сборных команд было принято на заседании рабочей группы по развитию вида спорта при минспорта Прикамья. Таким образом, планируется увеличить конкуренцию и стремление ребят добиваться результатов.

Между тем, интерес к хоккею среди жителей в Пермском крае стабильно высок. И развитие этого вида спорта является одной из приоритетных задач краевого правительства. По словам Татьяны Чесноковой, сегодня ведётся большая работа по созданию спортивной инфраструктуры — устройству спортивных площадок, открытых хоккейных коробок с теплыми раздевалками.

«Территории активно участвуют в спортивных событиях на региональном уровне. Мы видим рост заявочной кампании, добавляется много новых команд. Это, безусловно, связано с тем, что у нас появляются такие площадки и условия для занятия детей спортом. Поэтому мы с этого курса точно не сворачиваем, только наращиваем обороты. Вместе с муниципальными образованиями планируем делать по 12 площадок в год», — сообщила министр спорта.

Безусловно, на развитие детского и любительского хоккея в регионе влияние оказывают и профессиональные спортсмены в виде хоккейного клуба «Молот-Прикамье». К сожалению, уже три года команда находится на дне турнирных таблиц, что, по мнению Александра Гулявцева, совершенно неприемлемо, поскольку «всегда клуб ассоциировался с играми в плей-офф».

Кроме того, сказались на состоянии профессионального хоккея пандемия и отсутствие на трибунах зрителей — в сезоне 2020-2021 года «Молот» оказался в сложной финансовой ситуации.

Пресс-служба ХК «Молот-Прикамье»

За поддержкой руководство клуба обратилось в краевое правительство и к депутатскому корпусу. На просьбу откликнулся депутат Заксобрания Александр Бойченко, в округе которого находится УДС «Молот». При его содействии спонсором клуба стала группа предприятий «ПЦБК». При этом стороны договорились о взаимовыгодном сотрудничестве: предприятие оказывает ХК «Молот-Прикамье» финансовую помощь, а спортсмены и тренеры «Молота», начиная уже с августа 2021 года, будут проводить тренировки по хоккею для детей школьного и дошкольного возрастов в микрорайоне Голованово.

«Перед нами стоит задача возрождать «малый» хоккей. Многие родители хотят, чтобы их дети занимались спортом, причём перспективным. Не секрет, что игроки высшей лиги достаточно высокооплачиваемы, есть повод задуматься о спортивной карьере. Поэтому сейчас мы должны организовать на предприятиях и во дворах хорошие хоккейные коробки, где могли бы тренироваться все желающие. Главное — что у нас уже есть энтузиасты и тренерская команда с большим опытом. А задача «большого» хоккея — набирать себе из подрастающего поколения будущих игроков «Молота», — пояснил Александр Бойченко.

При этом перед «Молотом-Прикамье» стоит амбициозная задача выхода в Континентальную хоккейную лигу — высший дивизион российского хоккея. И финансовая поддержка позволит вдохнуть в клуб новую жизнь. По словам Александра Гулявцева, «нужно немного, но стабильно».

«Последние три года показали, что что-то было не так. Но сейчас мы разработали план действий, который позволит в следующем сезоне вернуть репутацию и выступить не просто лучше, а гораздо лучше, — рассказал гендиректор клуба. — Уже могу сказать, что команда будет называться «Молот» — мы возвращаемся к истокам хоккея в Перми. И начинаем всё заново: обновляем состав, проводим ребрендинг. Команда в следующем году выступит намного увереннее и успешнее».

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