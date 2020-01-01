Андрей Стрельцов «Молот» уступил в контрольном матче На выезде пермяки проиграли команде «Ижсталь» Поделиться Поделиться Твитнуть

ХК "Молот"

Пермская хоккейная команда «Молот» в ходе подготовки к сезону провела свой третий контрольный поединок. На этот раз соперником подопечных Альберта Логинова стала ижевская «Ижсталь». Отметим, что в прошлом сезоне тренер пермяков возглавлял именно этот коллектив.

Поединок получился упорным. Перед третьим периодом «Молот» выигрывал 2-1. В пермской команде отличились Арсений Ерохин и Денис Цыганов. Но хозяева сумели не только сравнять счёт, но и вырвать победу в овертайме — 3-2.

В субботу, 14 августа, команды проведут повторный поединок. Ранее «Молот» сыграл две игры с молодёжным составом и одержал две победы.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.