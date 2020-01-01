Анна Брюханова Количество рейсов из Перми в Баку увеличилось до двух в неделю К перевозкам в столицу Азербайджана подключилась авиакомпания Nordwind Airlines Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В расписании пермского аэропорта появился новый рейс Пермь — Баку. Он будет летать по средам. Об это сообщили в пресс-службе аэропорта Большое Савино.

Перевозками займётся авиакомпания Nordwind Airlines. Тип воздушного судна — Boeing-737. Лётная программа рассчитана на 18–25 августа и 1 сентября — 28 октября. Время в пути — четыре часа.

Напомним, с июня направление Пермь — Баку обслуживает авиакомпания «Уральские авиалинии». Перевозчик выполняет один рейс в неделю по четвергам. Загрузка воздушного судна при первом перелёте составила 72%. Программа вылетов также рассчитана до 28 октября.

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