Елена Синица В июне «Уральские авиалинии» запустят рейсы из Перми в Баку Полётная программа рассчитана до октября Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В расписании аэропорта Большое Савино появились рейсы в Баку (Азербайджан). Рейсы будет осуществлять авиакомпания «Уральские авиалинии».

Согласно расписанию полётная программа начнётся 3 июня и продлится до 28 октября. Рейсы планируется осуществлять по четвергам.





Первый рейс запланирован на 08:30 3 июня. Время в пути — 2 часа 5 минут.





Тип воздушного судна — Airbus.





Напомним , ранее Росавиация выдала разрешения на полёты из Перми в Армению, Израиль, Сербию и Кипр.

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