Елена Синица
В июне «Уральские авиалинии» запустят рейсы из Перми в Баку
Полётная программа рассчитана до октября
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В расписании аэропорта Большое Савино появились рейсы в Баку (Азербайджан). Рейсы будет осуществлять авиакомпания «Уральские авиалинии».
Согласно расписанию полётная программа начнётся 3 июня и продлится до 28 октября. Рейсы планируется осуществлять по четвергам.
Первый рейс запланирован на 08:30 3 июня. Время в пути — 2 часа 5 минут.
Тип воздушного судна — Airbus.
Напомним, ранее Росавиация выдала разрешения на полёты из Перми в Армению, Израиль, Сербию и Кипр.
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