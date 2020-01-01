В первый рейс из Перми в Баку отправились 117 пассажиров Перелёт осуществляется каждую неделю по четвергам Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В четверг, 3 июня, после шестилетнего перерыва состоялся первый перелёт по маршруту Пермь — Баку — Пермь. Загрузка воздушного судна в столицу Азербайджана составила 72% — в Баку отправились 117 пассажиров.

Рейсы каждую неделю по четвергам будет осуществлять авиакомпания «Уральские авиалинии». Из Перми воздушные суда Airbus 320 будут вылетать в 08:30, из Баку — в 11:35 по местному времени. Время в пути составит три часа.

Полёты в столицу Азербайджана будут осуществляться до конца летнего расписания.

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