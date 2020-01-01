Елена Синица
Минобрнауки рекомендовало вузам отправить непривитых студентов на дистанционное обучение
Пермские вузы ещё не приняли конкретных решений
Министерство науки и высшего образования РФ рекомендует вузам перевести не прошедших вакцинацию от коронавируса или имеющих медотвод студентов на дистанционное обучение. Об этом сообщает ТАСС.
Кроме этого, рекомендуется требовать справки о вакцинации, перенесённой болезни или медотводе при заселении в общежитие. Уточняется, что тех, кто переболел в последние полгода, могут допускать к очным занятиям.
Также в числе рекомендаций — проведение экзаменов для непривитых отдельно.
Более того, вузам предлагается организовать вакцинацию иностранных студентов за счёт учебного заведения.
Как сообщили «Новому компаньону» в пресс-службах ПГНИУ, ПНИПУ, ПГИК и НИУ ВШЭ, пока никаких решений на этот счёт в вузах не принято.
Ранее сообщалось: в ПНИПУ и ПГНИУ ввели обязательную вакцинацию для сотрудников и преподавателей.
А в «политехе» все обучающиеся, претендующие на место в общежитии, должны пройти полный курс иммунизации до 1 сентября.
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