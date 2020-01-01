Экс-губернатор Пермского края высказался против травли основателя компании Xsolla Олег Чиркунов считает, что Александру Агапитову «надо сказать спасибо» Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Экс-губернатор Пермского края Олег Чиркунов на своей странице в Facebook прокомментировал массовое увольнение сотрудников Xsolla в Перми. Он высказался против развернувшейся травли основателя компании Александра Агапитова.

«Понятно, что создатель компании сделал глупость, открыто высказавшись о причинах увольнения, — заявил Чиркунов. — Мог бы втихаря, и никто не обратил бы внимания».

Экс-губернатор отметил, что Агапитов создал сотни рабочих мест в Перми под свой собственный риск:

«По неким мотивам он решил часть (сотрудников — ред.) уволить. Уверен, что сделает это в соответствии с действующим законодательством. Стоит ли его травить или надо сказать спасибо и подумать, что надо сделать, чтобы он не ушёл в другую страну?»

Напомним, 4 августа стало известно, что в компании Xsolla прошли массовые увольнения. Под сокращение попали 150 сотрудников, в основном из Перми. В прокуратуре и трудинспекции заявили, что проверят Xsolla на предмет соблюдения трудового законодательства.

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