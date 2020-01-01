Анна Брюханова Подрядчик из Новосибирска оснастит валидаторами 206 пермских трамваев и автобусов На поставку и монтаж оборудования отведено 70 дней Поделиться Поделиться Твитнуть

Алиса Окулова

Пермский общественный транспорт дооснастят системами бескондукторной оплаты проезда. По итогам электронного аукциона поставкой и установкой валидаторов займётся АО «Современный системы». Цена контракта — 32,8 млн руб., снижение стоимости составило менее 2%. Всего на конкурс заявилось два участника, однако вторую заявку комиссия признала не соответствующей требованиям. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

Согласно техническому заданию, подрядчик обязуется оснастить системами бескондукторной оплаты 206 транспортных средств. В автобусах и трамваях, в том числе старых моделей, должны установить по одному валидатору на каждую дверь, а также терминалы в кабине водителя. В документации сказано, что на поставку и монтаж систем оплаты исполнителю выделено 70 дней с момента поступления заявки от заказчика.

АО «Современные системы» существует с 2006 года, юридический адрес — Новосибирск. Директор организации — Евгений Рахманов. Компания осуществляет деятельность по разработке компьютерного программного обеспечения и оптовой торговле электронным оборудованием.

Напомним, что с февраля по март 2021 года в тестовом режиме валидаторы работали в автобусах № 60 и №4, а также в трамвае №6. Доля безбилетников на маршрутах составила 17% . Также сейчас в Перми тестируют приложение оплаты проезда с помощью QR-кода. По предварительным данным, запустить проект планируется уже в этом месяце.

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