В августе в Перми запускается оплата проезда в общественном транспорте через QR-код Новое приложение уже проходит тестирование Поделиться Поделиться Твитнуть

Юлия Сырова

Департамент транспорта администрации Перми разрабатывает приложение, которое позволит сделать более удобным процесс пополнения транспортных карт, в нём также будет возможность оплачивать проезд с помощью QR-кодов с мобильного телефона, об этом в ходе прямого эфира 14 июля заявил глава Перми Алексей Дёмкин.

Пермяка, задавшего вопрос мэру, возмущало, что при оплате проезда банковской картой периодически возникают сбои, и карта попадает в стоп-лист. Градоначальник ответил, как можно будет избежать подобных проблем в ближайшем будущем:

«В транспорте будет размещен QR-код, при наведении на который приложение предложит пассажиру оплатить проезд с помощью мобильного банка, а не по карте через валидатор. Сейчас разработчик тестирует эту опцию. Ориентировочно с августа она будет доступна нашим пассажирам».









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